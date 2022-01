N°1 français de l'auto-édition gratuite

L'auto-édition gratuite, simple et libre

Depuis plus de 10 ans, TheBookEdition.com est le premier site d’auto-édition de livres français permettant de révolutionner le monde de l’édition pour le rendre plus simple, flexible et accessible à tous. Vous pouvez auto-éditer un livre gratuitement en version papier ou numérique et le vendre directement sur notre catalogue en ligne, en librairie traditionnelle ou encore sur Amazon ou la Fnac. Grâce à notre service d'impression de livres à la demande, nous vous offrons une grande flexibilité pour réussir votre projet d’autoédition.



Grâce à notre service d'autopublication totalement gratuit et sans engagement, s’auto-éditer est aujourd'hui à la portée de tous ! Notre imprimerie numérique située dans le Nord de la France est spécialisée dans l'impression sur tous supports et la signalétique d'entreprise. Nous revendiquons donc une qualité d'impression 100 % française ! Autre avantage, TheBookEdition reverse aux auteurs la totalité de leur marge, dès les premières ventes. Alors... pourquoi pas vous ? Rejoignez sans plus attendre le monde de l’autoédition en ligne et commencez à éditer votre premier livre !

Gratuit En tant qu'auto-éditeur, vous fixez vous-même le prix de vente de votre livre en fonction de son coût de fabrication. Et pour chacune de vos ventes sur notre plateforme, nous vous reversons 100 % de votre marge d’auteur, sans aucun frais supplémentaire. Simple Au service des auteurs, notre équipe d'experts vous accompagne tout au long de votre démarche d’auto-édition sur internet via nos services de relecture, de création de couverture, ou encore de conseil en communication. Libre Avec TheBookEdition, vous gardez le contrôle ! Auto-publier un livre papier ou numérique permet de rester libre dans ses choix éditoriaux et de conserver la totalité de ses droits d’auteurs, sans engagement, ni prise de risque.

